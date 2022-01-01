Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)

Преимущества

Удобная транспортировка. Рукоятка специальной формы позволяет с легкостью переносить аппарат с одного места на другое

Простое управление. Все элементы управления инверторного аппарата Сварог MIG 160 J35 00000085212 расположены в одном месте, что удобно для пользователя. Панель управления содержит регулятор сварочного тока, напряжения, выключатель, а также светодиодные индикаторы

Быстрое подключение. Специальные разъемы дают возможность быстро подключить сварочные кабели и приступить к работе. Надежное соединение исключает потери тока и нагрев в местах контакта

Высокое качество выполняемых работ

Эффективное охлаждение

Прочный корпус

Простота технического обслуживания

Сварка постоянным током

Быстрый старт

Гарантия от поставщика - 5 лет

Инверторный аппарат Сварог MIG 160 J35 00000085212 - переносное оборудование, которое предназначено для механизированной сварки в среде защитных и активных газов. Двухроликовый механизм подачи проволоки отличается высокой надежностью и простотой в обслуживании. Подключение горелки происходит быстро и без особых усилий, что исключает утечку рабочего газа и подсос воздуха в газовую магистраль.