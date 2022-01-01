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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
    Арт. 709840
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 160 (J35)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709840

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат Сварог MIG 160 J35 00000085212 - переносное оборудование, которое предназначено для механизированной сварки в среде защитных и активных газов. Двухроликовый механизм подачи проволоки отличается высокой надежностью и простотой в обслуживании. Подключение горелки происходит быстро и без особых усилий, что исключает утечку рабочего газа и подсос воздуха в газовую магистраль.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Рукоятка специальной формы позволяет с легкостью переносить аппарат с одного места на другое
        • Простое управление. Все элементы управления инверторного аппарата Сварог MIG 160 J35 00000085212 расположены в одном месте, что удобно для пользователя. Панель управления содержит регулятор сварочного тока, напряжения, выключатель, а также светодиодные индикаторы
        • Быстрое подключение. Специальные разъемы дают возможность быстро подключить сварочные кабели и приступить к работе. Надежное соединение исключает потери тока и нагрев в местах контакта
        • Высокое качество выполняемых работ
        • Эффективное охлаждение
        • Прочный корпус
        • Простота технического обслуживания
        • Сварка постоянным током
        • Быстрый старт
        • Гарантия от поставщика - 5 лет