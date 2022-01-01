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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
    Арт. X131101265
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101265

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный полуавтомат Сварог MIG 2000 J66

        Сварочный полуавтомат MIG 2000 J66 относится к инверторам промышленного типа и двойного назначения. Основная функция – сварка с помощью порошковой проволоки в среде инертного или активного газа для препятствия окислению металла (MIG/MAG сварка); дополнительная – ММА-сварка, то есть электродная. Подходит для профессионального применения. Преимущества:
        • отличная мощность 6600 Вт;
        • воздушное охлаждение через специальные отверстия в корпусе;
        • подогрев газа для работы при низких температурах;
        • функция быстрого старта увеличивает полезное время работы;
        • функция холостой подачи проволоки и функция дожигания;
        • мобильность оборудования, установленного на платформе с поворотными колесами с местом под газовый баллон;
        • достаточно легкий вес 45 кг;
        • компактность – габариты устройства 880х296х616 мм.
        Комплектация:
        1. сварочный полуавтомат Сварог MIG 2000 J66;
        2. горелка газовая MS 25 со шлангом (3 м);
        3. кабель сварочный (3 м);
        4. клемма ОКС 35-50;
        5. разъем 4-pin;
        6. ключи (2 шт);
        7. тележка с колесами (4 шт).
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