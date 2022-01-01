Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 2000 (J66)
Арт. X131101265
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Сварочный полуавтомат Сварог MIG 2000 J66Сварочный полуавтомат MIG 2000 J66 относится к инверторам промышленного типа и двойного назначения. Основная функция – сварка с помощью порошковой проволоки в среде инертного или активного газа для препятствия окислению металла (MIG/MAG сварка); дополнительная – ММА-сварка, то есть электродная. Подходит для профессионального применения. Преимущества:
- отличная мощность 6600 Вт;
- воздушное охлаждение через специальные отверстия в корпусе;
- подогрев газа для работы при низких температурах;
- функция быстрого старта увеличивает полезное время работы;
- функция холостой подачи проволоки и функция дожигания;
- мобильность оборудования, установленного на платформе с поворотными колесами с местом под газовый баллон;
- достаточно легкий вес 45 кг;
- компактность – габариты устройства 880х296х616 мм.
- сварочный полуавтомат Сварог MIG 2000 J66;
- горелка газовая MS 25 со шлангом (3 м);
- кабель сварочный (3 м);
- клемма ОКС 35-50;
- разъем 4-pin;
- ключи (2 шт);
- тележка с колесами (4 шт).