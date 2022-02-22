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Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
4.7
3
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Арт. X131101213
    4.7
    3
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
    Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)
      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)

      Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131101213
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Да
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Сварог Mig 3500 (J93) - предназначена для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Режим обратной полярности позволяет также осуществлять сварку порошковой проволокой (FCAW) без защитного газа, модель дополнена функцией TIG сварки. Для удобства использования аппараты оснащены тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.

        Преимущества

        • Холостой прогон проволоки
        • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
        • Дисплей индикации
        • Розетка 36 В для подогрева газа
        • ММА сварка
        • Регулировка индуктивности
        • Смена полярности