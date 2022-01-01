Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)

Сварочный инвертор MIG 500 DSP (J06) предназначен для промышленной механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях MIG/MAG. Особенности:

Синергетическое управление;

Сенсорная панель управления;

Регулировки индуктивности;

Холостой прогон проволоки;

2Т и 4Т режимы сварки;

Регулировка заварки кратера;

Регулировка скорости подачи проволоки.