Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
Арт. 709892
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Сварочный инвертор MIG 500 DSP (J06) предназначен для промышленной механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях MIG/MAG. Особенности:
- Синергетическое управление;
- Сенсорная панель управления;
- Регулировки индуктивности;
- Холостой прогон проволоки;
- 2Т и 4Т режимы сварки;
- Регулировка заварки кратера;
- Регулировка скорости подачи проволоки.