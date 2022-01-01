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Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
    Арт. 709892
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
    Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)
      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)

      Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709892

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный инвертор MIG 500 DSP (J06) предназначен для промышленной механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях MIG/MAG. Особенности:

        • Синергетическое управление;
        • Сенсорная панель управления;
        • Регулировки индуктивности;
        • Холостой прогон проволоки;
        • 2Т и 4Т режимы сварки;
        • Регулировка заварки кратера;
        • Регулировка скорости подачи проволоки.