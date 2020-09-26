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Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]
3.5
2
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]
    Арт. X112159
    3.5
    2
    Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]

      Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112159
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Техпром
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тачка садовая одноколесная ТехПром WB 5206 с одним колесом используется для перевозки различного рода грузов на даче. Вы можете перевозить собранный урожай, земельные удобрения, инструмент или мусор

        Преимущества

        • Садовая тачка WB 5206 выпускается с одним надувным колесом с подшипником, которое легко подкачать автомобильным насосом
        • Рама тачки выполнена из полой трубы и оснащена удобными резиновыми рукоятками. Объем корыта 65 литров, грузоподъемность 130 кг