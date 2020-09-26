Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]
Арт. X112159
Садовая тачка Техпром WB5206 [диаметр колеса: 330 мм, объем кузова: 60 л, нагрузка: 130 кг]
Арт. X112159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|130
- Тачка садовая одноколесная ТехПром WB 5206 с одним колесом используется для перевозки различного рода грузов на даче. Вы можете перевозить собранный урожай, земельные удобрения, инструмент или мусор
Преимущества
- Садовая тачка WB 5206 выпускается с одним надувным колесом с подшипником, которое легко подкачать автомобильным насосом
- Рама тачки выполнена из полой трубы и оснащена удобными резиновыми рукоятками. Объем корыта 65 литров, грузоподъемность 130 кг