Тельфер Prorab LT 501P 1000вт

Преимущества

Максимальный вес подъема с полиспастом 500 кг

Максимальная высота подъема с полиспастом 6 м

Скорость подъема с полиспастом 4 м/мин

Скорость подъема без полиспаста 8 м/мин

Автоматическая остановка при максимальном уровне подъема и спуска

Кнопка аварийного выключения

Опускание и подъем осуществляется только при нажатых кнопках

Выносной пульт для работы на безопасном расстоянии

Защитное заземление

Защита от перегрузки

Защита от перегрева

Надежный тормозной механизм

Устанавливается на высоте до 4-х метров без необходимости наращивания проводов

Стабильные показатели частоты вращения, рабочей температуры двигателя

Допустима работа в связке с полиспастом, благодаря чему подъемный вес увеличивается в два раза

Асинхронный двигатель Prorab LT 501 P О0000004912

Электрический тельфер Prorab LT 501 P О0000004912 необходим для подъема грузов. Можно использовать одинарный трос или пропустить его через полиспаст для увеличения грузоподъемности в два раза. Можно установить на высоту 4 метра без дополнительного увеличения длины провода, что обеспечивает комфортную работу. Оптимальная скорость подъема/спуска. Управление через пульт ДУ.