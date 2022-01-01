Тельфер Prorab LT 501P 1000вт
Арт. Х132230120
Характеристики
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Производитель
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Полиспаст в комплекте
|Нет
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Пульт управления в комплекте
|Нет
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Электромеханический тормоз
|Нет
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Наличие каретки
|Нет
- Электрический тельфер Prorab LT 501 P О0000004912 необходим для подъема грузов. Можно использовать одинарный трос или пропустить его через полиспаст для увеличения грузоподъемности в два раза. Можно установить на высоту 4 метра без дополнительного увеличения длины провода, что обеспечивает комфортную работу. Оптимальная скорость подъема/спуска. Управление через пульт ДУ.
Преимущества
- Максимальный вес подъема с полиспастом 500 кг
- Максимальная высота подъема с полиспастом 6 м
- Скорость подъема с полиспастом 4 м/мин
- Скорость подъема без полиспаста 8 м/мин
- Автоматическая остановка при максимальном уровне подъема и спуска
- Кнопка аварийного выключения
- Опускание и подъем осуществляется только при нажатых кнопках
- Выносной пульт для работы на безопасном расстоянии
- Защитное заземление
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Надежный тормозной механизм
- Устанавливается на высоте до 4-х метров без необходимости наращивания проводов
- Стабильные показатели частоты вращения, рабочей температуры двигателя
- Допустима работа в связке с полиспастом, благодаря чему подъемный вес увеличивается в два раза
- Асинхронный двигатель Prorab LT 501 P О0000004912