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Тельфер Prorab LT 501P 1000вт
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Передвижные тельферы
    Тельфер Prorab LT 501P 1000вт
    Арт. Х132230120
    Тельфер Prorab LT 501P 1000вт

      Тельфер Prorab LT 501P 1000вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132230120

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Полиспаст в комплекте
      		Нет
      Пульт управления в комплекте
      		Нет
      Электромеханический тормоз
      		Нет
      Наличие каретки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический тельфер Prorab LT 501 P О0000004912 необходим для подъема грузов. Можно использовать одинарный трос или пропустить его через полиспаст для увеличения грузоподъемности в два раза. Можно установить на высоту 4 метра без дополнительного увеличения длины провода, что обеспечивает комфортную работу. Оптимальная скорость подъема/спуска. Управление через пульт ДУ.

        Преимущества

        • Максимальный вес подъема с полиспастом 500 кг
        • Максимальная высота подъема с полиспастом 6 м
        • Скорость подъема с полиспастом 4 м/мин
        • Скорость подъема без полиспаста 8 м/мин
        • Автоматическая остановка при максимальном уровне подъема и спуска
        • Кнопка аварийного выключения
        • Опускание и подъем осуществляется только при нажатых кнопках
        • Выносной пульт для работы на безопасном расстоянии
        • Защитное заземление
        • Защита от перегрузки
        • Защита от перегрева
        • Надежный тормозной механизм
        • Устанавливается на высоте до 4-х метров без необходимости наращивания проводов
        • Стабильные показатели частоты вращения, рабочей температуры двигателя
        • Допустима работа в связке с полиспастом, благодаря чему подъемный вес увеличивается в два раза
        • Асинхронный двигатель Prorab LT 501 P О0000004912