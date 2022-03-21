Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН
Арт. 704236119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.8
- Дизельная тепловая пушка Elitech Premium ТП 25ДН эффективна для отопления различных помещений и построек площадью до 135 кв.м. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Для безопасной эксплуатации на устройстве установлены система контроля пламени и защита от перегрева. Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее. Датчик уровня топлива предназначен для своевременной заправки агрегата.
Преимущества
- Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах
- Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 135 кв.м. с хорошей вентиляцией
- В данной модели предусмотрен встроенный термостат
- Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее
- Полностью автоматическая работа
- Система отвода выхлопных газов, для безопасной эксплуатации
- Электронный контроль горения пламени
- Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали
- Высокий КПД благодаря пневматической форсунке
- Двух электродная керамическая свеча