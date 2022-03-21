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Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН
    Арт. 704236119
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН

      Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704236119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка Elitech Premium ТП 25ДН эффективна для отопления различных помещений и построек площадью до 135 кв.м. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Для безопасной эксплуатации на устройстве установлены система контроля пламени и защита от перегрева. Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее. Датчик уровня топлива предназначен для своевременной заправки агрегата.

        Преимущества

        • Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах
        • Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 135 кв.м. с хорошей вентиляцией
        • В данной модели предусмотрен встроенный термостат
        • Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее
        • Полностью автоматическая работа
        • Система отвода выхлопных газов, для безопасной эксплуатации
        • Электронный контроль горения пламени
        • Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали
        • Высокий КПД благодаря пневматической форсунке
        • Двух электродная керамическая свеча