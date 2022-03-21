Дизельная тепловая пушка Elitech ТП 25ДН

Преимущества

Пушка предназначена для обогрева нежилых построек и зданий, для прогрева бетона при отрицательных температурах воздуха, не пищевых складах, производственных ангарах и многих других объектах

Пушка оптимальна для работы при строительстве и ремонте жилых зданий и торговых площадей, в помещениях до 135 кв.м. с хорошей вентиляцией

В данной модели предусмотрен встроенный термостат

Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее

Полностью автоматическая работа

Система отвода выхлопных газов, для безопасной эксплуатации

Электронный контроль горения пламени

Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали

Высокий КПД благодаря пневматической форсунке

Двух электродная керамическая свеча

Дизельная тепловая пушка Elitech Premium ТП 25ДН эффективна для отопления различных помещений и построек площадью до 135 кв.м. В качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Для безопасной эксплуатации на устройстве установлены система контроля пламени и защита от перегрева. Цифровая индикация температуры и ошибок отображается на дисплее. Датчик уровня топлива предназначен для своевременной заправки агрегата.