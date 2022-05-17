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Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
5.0
2
3 170 ₽
Электрические тепловые пушки
  • Персональная скидка
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Арт. Ю00000027791
5.0
2
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
  • Персональная скидка
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Тепловая пушка Denzel DHC 3-150

Тепловая пушка Denzel DHC 3-150

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3 170 ₽
за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 24 октября или позже
    из 622 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027791
5.0
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Защита от перегрева
Да
Термостат
Да
Макс. ток, А
13.6
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 170 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 24 октября или позже
    из 622 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Однофазная тепловая пушка Denzel DHC 3-150 подходит для бытового и полупрофессионального применения. С ее помощью можно обогреть помещение до 40 м2 или дистанционно просушить поверхность после отделки (оштукатуренные и окрашенные стены, стяжки). А в жару ее можно использовать как вентилятор для проветривания. В качестве нагревательного элемента используется керамическая пластина, поэтому тепловентилятор безопасен для людей и животных: она не сушит воздух и не выделяет вредных веществ. Двухуровневая система защиты не допустит возгорания: питание отключается автоматически при перегреве за счет биметаллического многоразового предохранителя, а одноразовый термодатчик обеспечивает аварийное отключение, если не сработал предохранитель.

    Преимущества

    • Интуитивно понятное управление - переключение режимов происходит с помощью двух механических тумблеров
    • В зависимости от погодных условий можно выбрать подходящий режим: вентиляция (без нагрева), теплый воздух 1,5 кВт, горячий воздух 3 кВт
    • Термостат поддерживает постоянную температуру в помещении без необходимости контроля пользователя
    • Корпус регулируется по вертикали с помощью ручки на корпусе, что позволяет наводить его на конкретную область для эффективной просушки и обогрева
    • Термостойкая краска, которой окрашен корпус, предотвращает появление коррозии
    • Передняя и задняя решетки на корпусе защищают пользователя от случайного соприкосновения с рабочими элементами
    • Предусмотрен световой индикатор, который загорается при включении пушки и информирует пользователя о работоспособности устройства
    • Вес 2,9 кг и ручка на корпусе облегчают транспортировку и хранение
    • Предусмотрена широкая опора с четырьмя ножками для лучшего сцепления с поверхностью, что обеспечивает устойчивость тепловой пушки