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Тепловая пушка Denzel DHC 3-150
Арт. Ю00000027791
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
|
Термостат
|Да
|
Макс. ток, А
|13.6
|
Частота, Гц
|50
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- Однофазная тепловая пушка Denzel DHC 3-150 подходит для бытового и полупрофессионального применения. С ее помощью можно обогреть помещение до 40 м2 или дистанционно просушить поверхность после отделки (оштукатуренные и окрашенные стены, стяжки). А в жару ее можно использовать как вентилятор для проветривания. В качестве нагревательного элемента используется керамическая пластина, поэтому тепловентилятор безопасен для людей и животных: она не сушит воздух и не выделяет вредных веществ. Двухуровневая система защиты не допустит возгорания: питание отключается автоматически при перегреве за счет биметаллического многоразового предохранителя, а одноразовый термодатчик обеспечивает аварийное отключение, если не сработал предохранитель.
Преимущества
- Интуитивно понятное управление - переключение режимов происходит с помощью двух механических тумблеров
- В зависимости от погодных условий можно выбрать подходящий режим: вентиляция (без нагрева), теплый воздух 1,5 кВт, горячий воздух 3 кВт
- Термостат поддерживает постоянную температуру в помещении без необходимости контроля пользователя
- Корпус регулируется по вертикали с помощью ручки на корпусе, что позволяет наводить его на конкретную область для эффективной просушки и обогрева
- Термостойкая краска, которой окрашен корпус, предотвращает появление коррозии
- Передняя и задняя решетки на корпусе защищают пользователя от случайного соприкосновения с рабочими элементами
- Предусмотрен световой индикатор, который загорается при включении пушки и информирует пользователя о работоспособности устройства
- Вес 2,9 кг и ручка на корпусе облегчают транспортировку и хранение
- Предусмотрена широкая опора с четырьмя ножками для лучшего сцепления с поверхностью, что обеспечивает устойчивость тепловой пушки