Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi

Преимущества

Нагрев системы ГВС. Серия Tesla обеспечивает нагрев не только отопления, но и горячего водоснабжения. Для нагрева воды необходимо подключить к котлу трехходовой клапан Thermex dLine T и водонагреватель косвенного или комбинированного нагрева. Клапан будет автоматически переключать потоки нагретого теплоносителя между радиаторами и теплообменником водонагревателя, а котел считывает данные устройств и поддерживает заданную температуру воды и отопления.

Управление через Wi-Fi. Tesla оснащена встроенной технологией Thermex Wi-Fi Motion, которая обеспечивает стабильную многопользовательскую связь между техникой и персональными гаджетами, помогая управлять устройствами на расстоянии - со своего смартфона, а также отслеживать их работу в режиме реального времени.

Умный дом Thermex. Все данные от устройств поступают в мобильное приложение Thermex Home, где можно постоянно отслеживать состояние оборудование, менять текущие настройки и программировать работу в зависимости от внешних факторов или времени, чисел и дней недели.

Погодозависимое управление. Настраивать работу Tesla можно в зависимости от погоды за окном или температуры в помещении

Режимы отопления. В Tesla предусмотрено два основных режима - радиаторы и теплый пол.

Высокая безопасность. Для постоянного автомониторинга работы в серии предусмотрена система самодиагностики, которая выдает код ошибки в случае сбоя или отклонения от нормы в характеристиках котла. Также в Tesla предусмотрено несколько уровней защиты от перегрева и защита от замерзания, которая автоматически поддерживает минимальную температуру в системе отопления, защищая оборудование от переохлаждения.

Электрический настенный котел Термекс THERMEX Tesla 6-12 Wi-Fi ЭдЭБ02792 с возможности работы с трехходовым клапаном, широкими настройками максимальной мощности и режимов работы.