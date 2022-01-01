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Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
Найти аналог
Электрические котлы
    Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
    Арт. О00000038245
    Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
    Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
    Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
    Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
      Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
      Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
      Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
      Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi

      Котел электрический одноконтурный настенный Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038245

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Наличие насоса
      		Да
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический настенный котел Термекс THERMEX Tesla 6-12 Wi-Fi  ЭдЭБ02792 с возможности работы с трехходовым клапаном, широкими настройками максимальной мощности и режимов работы.

        Преимущества

        • Нагрев системы ГВС. Серия Tesla обеспечивает нагрев не только отопления, но и горячего водоснабжения. Для нагрева воды необходимо подключить к котлу трехходовой клапан Thermex dLine T и водонагреватель косвенного или комбинированного нагрева. Клапан будет автоматически переключать потоки нагретого теплоносителя между радиаторами и теплообменником водонагревателя, а котел считывает данные устройств и поддерживает заданную температуру воды и отопления. 
        • Управление через Wi-Fi. Tesla оснащена встроенной технологией Thermex Wi-Fi Motion, которая обеспечивает стабильную многопользовательскую связь между техникой и персональными гаджетами, помогая управлять устройствами на расстоянии - со своего смартфона, а также отслеживать их работу в режиме реального времени.
        • Умный дом Thermex. Все данные от устройств поступают в мобильное приложение Thermex Home, где можно постоянно отслеживать состояние оборудование, менять текущие настройки и программировать работу в зависимости от внешних факторов или времени, чисел и дней недели.
        • Погодозависимое управление. Настраивать работу Tesla можно в зависимости от погоды за окном или температуры в помещении
        • Режимы отопления. В Tesla предусмотрено два основных режима - радиаторы и теплый пол. 
        • Высокая безопасность. Для постоянного автомониторинга работы в серии предусмотрена система самодиагностики, которая выдает код ошибки в случае сбоя или отклонения от нормы в характеристиках котла. Также в Tesla предусмотрено несколько уровней защиты от перегрева и защита от замерзания, которая автоматически поддерживает минимальную температуру в системе отопления, защищая оборудование от переохлаждения.