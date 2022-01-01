Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный

Преимущества

Прочная и долговечная конструкция из качественной латуни покрыта глянцевым хромированным покрытием и оснащена всем необходимым

Для управления предусмотрена эргономичная рукоятка, а для удобного мытья – высокий поворотный излив с встроенным аэратором

Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К53 – это модель с длинным поворотным изливом. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом. Отлично подойдёт для оснащения современных кухонь.