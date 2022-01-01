Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный
Арт. X16982836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К53 – это модель с длинным поворотным изливом. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом. Отлично подойдёт для оснащения современных кухонь.
Преимущества
- Прочная и долговечная конструкция из качественной латуни покрыта глянцевым хромированным покрытием и оснащена всем необходимым
- Для управления предусмотрена эргономичная рукоятка, а для удобного мытья – высокий поворотный излив с встроенным аэратором