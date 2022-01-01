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Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный
    Арт. X16982836
    Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный

      Смеситель д/кухни Тритон К53, однорычажный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982836

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К53 – это модель с длинным поворотным изливом. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом. Отлично подойдёт для оснащения современных кухонь.

        Преимущества

        • Прочная и долговечная конструкция из качественной латуни покрыта глянцевым хромированным покрытием и оснащена всем необходимым
        • Для управления предусмотрена эргономичная рукоятка, а для удобного мытья – высокий поворотный излив с встроенным аэратором