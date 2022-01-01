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Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
    Арт. О00000033607
    Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
    Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
    Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
      Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
      Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
      Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267

      Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033607

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267 имеет широкую сферу применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Изделие может двигаться как вперед, так и назад. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительный рабочий цикл без дозаправки. Агрегат можно использовать в местах отсутствия электроэнергии

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легко удаляющийся водный резервуар
        • Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном