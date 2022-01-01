Преимущества

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легко удаляющийся водный резервуар

Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267 имеет широкую сферу применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Изделие может двигаться как вперед, так и назад. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительный рабочий цикл без дозаправки. Агрегат можно использовать в местах отсутствия электроэнергии