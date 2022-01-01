Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267
Арт. О00000033607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|80
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- Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267 имеет широкую сферу применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Изделие может двигаться как вперед, так и назад. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительный рабочий цикл без дозаправки. Агрегат можно использовать в местах отсутствия электроэнергии
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легко удаляющийся водный резервуар
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном