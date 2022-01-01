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Увлажнитель TIMBERK THU UL 07 ультразвуковой
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 07 ультразвуковой
    Арт. X69914696
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 07 ультразвуковой

      Увлажнитель TIMBERK THU UL 07 ультразвуковой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914696

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Увлажнитель воздуха Timberk THU UL 07 способен обработать площадь в 30 м2. Увлажнение данной площади достигается за счет распылителя, поворот которого предусмотрен на 360 градусов. Timberk THU UL 07 не только увлажняет воздух, но также ионизирует его. Ультразвуковой черно-белый увлажнитель способен работать на протяжении необходимого времени, не превышающего 12 часов. Время работы задается на имеющемся таймере. Производители побеспокоились о возможности самостоятельного регулирования интенсивности испарения и оснастили устройство этой полезной функцией. Увлажнитель весит 1.91 кг и имеет габариты 168x296x297 мм, так что увлажнитель, который можно разместить на стене и на полу, легок и почти не занимает места. Модель оснащена удобной ручкой для перемещения. Во время работы Timberk THU UL 07 не возникает дискомфорта, ведь уровень издаваемого изделием шума не превышает 25 дБ.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность