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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
    Арт. X69914697
    5.0
    2
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
    Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL

      Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914697
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		35
      Вес, кг
      		1.41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL имеет два режима: увлажнение и ароматизация. Корпус изготовлен из прочного материала и оснащен защелкой для защиты от вытекания и блокировкой резервуара. Аромакапсула для любого типа эфирного масла извлекается одним нажатием кнопки. Предусмотрено шесть скоростей выхода пара. Отсек для хранения шнура и ручка для транспортировки обеспечивают дополнительный комфорт эксплуатации увлажнителя.

        Преимущества

        • 2 в 1: увлажнитель и ароматизатор
        • Механическая блокировка резервуара
        • Защёлка в основании бака для защиты от вытекания
        • Автоматическое отключение при опрокидывании
        • Аромакапсула для любого типа аромамасла
        • Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки
        • 6 скоростей выхода пара
        • Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности
        • Удобная ручка для переноски прибора
        • Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе