Преимущества

2 в 1: увлажнитель и ароматизатор

Механическая блокировка резервуара

Защёлка в основании бака для защиты от вытекания

Автоматическое отключение при опрокидывании

Аромакапсула для любого типа аромамасла

Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки

6 скоростей выхода пара

Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности

Удобная ручка для переноски прибора

Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL имеет два режима: увлажнение и ароматизация. Корпус изготовлен из прочного материала и оснащен защелкой для защиты от вытекания и блокировкой резервуара. Аромакапсула для любого типа эфирного масла извлекается одним нажатием кнопки. Предусмотрено шесть скоростей выхода пара. Отсек для хранения шнура и ручка для транспортировки обеспечивают дополнительный комфорт эксплуатации увлажнителя.