Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL
Арт. X69914697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Рекомендуемая площадь, м²
|35
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Вес, кг
|1.41
- Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 08 BL имеет два режима: увлажнение и ароматизация. Корпус изготовлен из прочного материала и оснащен защелкой для защиты от вытекания и блокировкой резервуара. Аромакапсула для любого типа эфирного масла извлекается одним нажатием кнопки. Предусмотрено шесть скоростей выхода пара. Отсек для хранения шнура и ручка для транспортировки обеспечивают дополнительный комфорт эксплуатации увлажнителя.
Преимущества
- 2 в 1: увлажнитель и ароматизатор
- Механическая блокировка резервуара
- Защёлка в основании бака для защиты от вытекания
- Автоматическое отключение при опрокидывании
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки
- 6 скоростей выхода пара
- Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности
- Удобная ручка для переноски прибора
- Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе