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Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (O) ультразвуковой
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Увлажнители, осушители, очистители
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (O) ультразвуковой
    Арт. X699146102
    Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (O) ультразвуковой

      Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (O) ультразвуковой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699146102

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 O обеспечивает увлажнение, ароматизацию и ионизацию воздуха в помещении. Прибор подходит для установки в детской комнате, квартире или офисе. Предусмотрен ночной режим работы. Также возможна ароматизация воздуха за счет наличия капсулы для ароматического масла. Оригинальный и яркий дизайн делает увлажнитель стильным предметом интерьера.

        Преимущества

        • Цвет корпуса - оранжевый
        • Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)
        • Это первый увлажнитель круглой формы на рынке
        • Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности
        • Максимальная производительность
        • Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса
        • Встроенный отключаемый ионизатор воздуха
        • Эффективная ароматизация
        • Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
        • Ночной режим работы Night Care
        • Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды
        • Контурная подсветка ручки управления