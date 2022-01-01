Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (O) ультразвуковой

Преимущества

Цвет корпуса - оранжевый

Данный прибор обеспечивает: увлажнение, ароматизацию, ионизацию и дополнительное освещение (ночная лампа)

Это первый увлажнитель круглой формы на рынке

Десять часов непрерывной работы на максимальной мощности

Максимальная производительность

Уникальная скрытая подача пара через правый контур бака - впервые пар проходит от мембраны к соплу, минуя центр корпуса

Встроенный отключаемый ионизатор воздуха

Эффективная ароматизация

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care

Отключаемая подсветка бака - иллюминация воды

Контурная подсветка ручки управления

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 09 O обеспечивает увлажнение, ароматизацию и ионизацию воздуха в помещении. Прибор подходит для установки в детской комнате, квартире или офисе. Предусмотрен ночной режим работы. Также возможна ароматизация воздуха за счет наличия капсулы для ароматического масла. Оригинальный и яркий дизайн делает увлажнитель стильным предметом интерьера.