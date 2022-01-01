Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (DD) ультразвуковой
Арт. X699146100
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 DD используется для повышения уровня влажности воздуха, ароматизации помещения, а также ионизации. Данный прибор имеет ночной режим работы и может использоваться как ночная лампа. Иллюминацию и ионизацию воды можно отключить. Полного бака для воды хватит на 10 часов непрерывной работы увлажнителя.
Преимущества
- Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа
- Цвет корпуса увлажнителя воздуха Timberk THU UL 09 DD: красное дерево
- Неповторимый дизайн Galaxy Ball
- Аромакапсула для любого типа аромамасла
- Эффективная ароматизация - арома-пар
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч
- Отключаемая ионизация и иллюминация воды
- 10 часов непрерывной работы
- Скрытая подача пара через правый контур бака
- Три фильтра для умягчения воды в комплекте