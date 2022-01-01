Увлажнитель TIMBERK THU UL 09 (DD) ультразвуковой

Преимущества

Уникальный прибор 4 в 1: увлажнение + ароматизация + ионизация + ночная лампа

Цвет корпуса увлажнителя воздуха Timberk THU UL 09 DD: красное дерево

Неповторимый дизайн Galaxy Ball

Аромакапсула для любого типа аромамасла

Эффективная ароматизация - арома-пар

Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром

Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч

Отключаемая ионизация и иллюминация воды

10 часов непрерывной работы

Скрытая подача пара через правый контур бака

Три фильтра для умягчения воды в комплекте

Ультразвуковой увлажнитель Timberk THU UL 09 DD используется для повышения уровня влажности воздуха, ароматизации помещения, а также ионизации. Данный прибор имеет ночной режим работы и может использоваться как ночная лампа. Иллюминацию и ионизацию воды можно отключить. Полного бака для воды хватит на 10 часов непрерывной работы увлажнителя.