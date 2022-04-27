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Ведро для мусора FRAP 3F F701
5.0
2
Найти аналог
Ведра для мусора
    Ведро для мусора FRAP 3F F701
    Арт. X1691450257
    5.0
    2
    Ведро для мусора FRAP 3F F701

      Ведро для мусора FRAP 3F F701

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		ведро для мусора
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ведро для мусора Frap F701 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Оснащено ножной педалью для максимально гигиеничной эксплуатации, размещается на полу
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат, кухонь
        • Объём 3 л