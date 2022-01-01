Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB
Арт. 1128599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|700
- Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB - оснащенный вибрирующими вальцами, предназначен для уплотнения грунта и используется для обработки всех видов грунта, за исключением рыхлой почвы с большим содержанием влаги. Область применения данной машины включает в себя поверхности из песка, почвы, гравия и асфальтовое покрытие. Виброустановка и ходовая часть независимы друг от друга. Виброкаток также способен выполнять работы на поверхностях с небольшим углом наклона и подходит для обработки больших площадей. Во избежание повреждения оборудования не рекомендуется использовать данную машину на уже уплотненных поверхностях и слишком твердом грунте, характеристики которого не соответствуют параметрам виброкатка.
Преимущества
- Система защиты от случайного запуска (запрет пуска, если рычаг хода не находится в нейтральном положении)
- Автоматический аварийный тормоз – позволяет избежать несчастных случаев при движении задним ходом
- Металлическая защита двигателя от внешних воздействий
- Передняя фара для работы в условиях плохой видимости
- Ручной тормоз для фиксации в стояночном положении
- Резиновый передний бампер, снижающий силу удара при столкновении с препятствием
- Блокировочный механизм для фиксации виброкатка при перевозке
- Блокираторы катка (башмаки) – не допускают самопроизвольного движения машины
- Счетчик моточасов
- Складная рукоятка
- Возможность работы вплотную к стенам
- Плавный ход. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавность при начале движения и равномерность хода (даже на склоне до 20 градусов), что дает возможность получить идеально ровную поверхность без следов при укладке асфальта
- Вихревая система фильтрации воздуха