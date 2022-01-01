Преимущества

Система защиты от случайного запуска (запрет пуска, если рычаг хода не находится в нейтральном положении)

Автоматический аварийный тормоз – позволяет избежать несчастных случаев при движении задним ходом

Металлическая защита двигателя от внешних воздействий

Передняя фара для работы в условиях плохой видимости

Ручной тормоз для фиксации в стояночном положении

Резиновый передний бампер, снижающий силу удара при столкновении с препятствием

Блокировочный механизм для фиксации виброкатка при перевозке

Блокираторы катка (башмаки) – не допускают самопроизвольного движения машины

Счетчик моточасов

Складная рукоятка

Возможность работы вплотную к стенам

Плавный ход. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавность при начале движения и равномерность хода (даже на склоне до 20 градусов), что дает возможность получить идеально ровную поверхность без следов при укладке асфальта

Вихревая система фильтрации воздуха

Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB - оснащенный вибрирующими вальцами, предназначен для уплотнения грунта и используется для обработки всех видов грунта, за исключением рыхлой почвы с большим содержанием влаги. Область применения данной машины включает в себя поверхности из песка, почвы, гравия и асфальтовое покрытие. Виброустановка и ходовая часть независимы друг от друга. Виброкаток также способен выполнять работы на поверхностях с небольшим углом наклона и подходит для обработки больших площадей. Во избежание повреждения оборудования не рекомендуется использовать данную машину на уже уплотненных поверхностях и слишком твердом грунте, характеристики которого не соответствуют параметрам виброкатка.