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Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB
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Дизельные виброплиты
    Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB
    Арт. 1128599
    Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB

      Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128599

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброкаток Caiman Mikasa MRH-700DSCB - оснащенный вибрирующими вальцами, предназначен для уплотнения грунта и используется для обработки всех видов грунта, за исключением рыхлой почвы с большим содержанием влаги. Область применения данной машины включает в себя поверхности из песка, почвы, гравия и асфальтовое покрытие. Виброустановка и ходовая часть независимы друг от друга. Виброкаток также способен выполнять работы на поверхностях с небольшим углом наклона и подходит для обработки больших площадей. Во избежание повреждения оборудования не рекомендуется использовать данную машину на уже уплотненных поверхностях и слишком твердом грунте, характеристики которого не соответствуют параметрам виброкатка.

        Преимущества

        • Система защиты от случайного запуска (запрет пуска, если рычаг хода не находится в нейтральном положении)
        • Автоматический аварийный тормоз – позволяет избежать несчастных случаев при движении задним ходом
        • Металлическая защита двигателя от внешних воздействий
        • Передняя фара для работы в условиях плохой видимости
        • Ручной тормоз для фиксации в стояночном положении
        • Резиновый передний бампер, снижающий силу удара при столкновении с препятствием
        • Блокировочный механизм для фиксации виброкатка при перевозке
        • Блокираторы катка (башмаки) – не допускают самопроизвольного движения машины
        • Счетчик моточасов
        • Складная рукоятка
        • Возможность работы вплотную к стенам
        • Плавный ход. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавность при начале движения и равномерность хода (даже на склоне до 20 градусов), что дает возможность получить идеально ровную поверхность без следов при укладке асфальта
        • Вихревая система фильтрации воздуха