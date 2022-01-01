Виброплита Masalta MSR 90-4
Арт. X237129
Характеристики
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Производитель
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Ширина плиты, мм
|500
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|83
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Габариты, мм
|1100x830x500
- Одноходовая виброплита Masalta MSR90-4 представляет собой оборудование для эффективной и качественной укладки тротуарной плитки, уплотнения грунта, асфальта и других покрытий. При необходимости чугунное основание выдерживает работу даже со скальными породами.
Конструкция удобна для работника, поскольку включает в себя особые соединения для снижения вибрации на рукоятке. Долговечность вибромеханизма обеспечивает японский подшипник NSK.
Преимущества
- Чугунное основание обеспечивает более длительный срок эксплуатации
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Открытая подошва обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Защитный кожух ремня
- Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки
- Бак для воды с системой орошения для работы по асфальту
- Резиновый коврик для работы по брусчатке и тротуарной плитке