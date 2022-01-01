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Виброплита Masalta MSR 90-4
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Masalta MSR 90-4
    Арт. X237129
    Виброплита Masalta MSR 90-4
    Виброплита Masalta MSR 90-4
    Виброплита Masalta MSR 90-4
      Виброплита Masalta MSR 90-4
      Виброплита Masalta MSR 90-4
      Виброплита Masalta MSR 90-4

      Виброплита Masalta MSR 90-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237129

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Ширина плиты, мм
      		500
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		83
      Габариты, мм
      		1100x830x500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Одноходовая виброплита Masalta MSR90-4 представляет собой оборудование для эффективной и качественной укладки тротуарной плитки, уплотнения грунта, асфальта и других покрытий. При необходимости чугунное основание выдерживает работу даже со скальными породами.
        Конструкция удобна для работника, поскольку включает в себя особые соединения для снижения вибрации на рукоятке. Долговечность вибромеханизма обеспечивает японский подшипник NSK.

        Преимущества

        • Чугунное основание обеспечивает более длительный срок эксплуатации
        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Открытая подошва обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Защитный кожух ремня
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки
        • Бак для воды с системой орошения для работы по асфальту
        • Резиновый коврик для работы по брусчатке и тротуарной плитке