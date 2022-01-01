Виброплита Masalta MSR 90-4

Преимущества

Чугунное основание обеспечивает более длительный срок эксплуатации

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Открытая подошва обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Защитный кожух ремня

Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки

Бак для воды с системой орошения для работы по асфальту

Резиновый коврик для работы по брусчатке и тротуарной плитке

Одноходовая виброплита Masalta MSR90-4 представляет собой оборудование для эффективной и качественной укладки тротуарной плитки, уплотнения грунта, асфальта и других покрытий. При необходимости чугунное основание выдерживает работу даже со скальными породами.Конструкция удобна для работника, поскольку включает в себя особые соединения для снижения вибрации на рукоятке. Долговечность вибромеханизма обеспечивает японский подшипник NSK.