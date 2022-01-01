Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром

Преимущества

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Аэратор Perlator

Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, с пластиковой монтажной накладкой, трубчатый поворотный излив 230 мм. Стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением вашей кухни, в современном стиле.