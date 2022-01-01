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Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
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Смесители для кухни
    Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
    Арт. О00000001804
    Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
    Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
      Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
      Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром

      Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000001804

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, с пластиковой монтажной накладкой, трубчатый поворотный излив 230 мм. Стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением вашей кухни, в современном стиле. 

        Преимущества

        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Возможность установки нажимного донного клапана
        • Аэратор Perlator