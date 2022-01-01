Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, хром
Арт. О00000001804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для кухонной мойки Vdima ART ВА331АА, с пластиковой монтажной накладкой, трубчатый поворотный излив 230 мм. Стильный дизайн и европейское качество по доступной цене. Станет прекрасным дополнением вашей кухни, в современном стиле.
Преимущества
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана
- Аэратор Perlator