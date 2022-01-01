Преимущества

Безопасность эксплуатации. Водонагреватель оснащен системой безопасности ABS, которая включает в себя защитное устройство от утечек и удара током, термостат безопасности и защитный клапан от избыточного давления

Очищение воды и защита от коррозии. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ обеспечивается защита бака от коррозии и очищение воды

Надежность. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

Водонагреватель оснащен баком цилиндрической формы

За счет технологии распределения воды в баке Nanomix осуществляется получение большего количества горячей воды за меньший промежуток времени

Благодаря сварке Micro Plazma Tig обеспечивается прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Для защиты резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод

Встроенный термометр

Два датчика температуры NTC

Защита от перегрева

За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке и экономичное энергопотребление

Простота профилактики электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO R 150 V достигается благодаря автоклавному фланцу

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V оснащен баком на 150 литров, имеющим цилиндрическую форму. Для защиты накопительного резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. Система ABS увеличивает безопасность использования водонагревателя. Внутреннее покрытие бака Ag+ обеспечивает очищение воды.