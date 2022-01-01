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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
    Арт. X393457
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393457

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V оснащен баком на 150 литров, имеющим цилиндрическую форму. Для защиты накопительного резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. Система ABS увеличивает безопасность использования водонагревателя. Внутреннее покрытие бака Ag+ обеспечивает очищение воды.

        Преимущества

        • Безопасность эксплуатации. Водонагреватель оснащен системой безопасности ABS, которая включает в себя защитное устройство от утечек и удара током, термостат безопасности и защитный клапан от избыточного давления
        • Очищение воды и защита от коррозии. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ обеспечивается защита бака от коррозии и очищение воды
        • Надежность. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • Водонагреватель оснащен баком цилиндрической формы
        • За счет технологии распределения воды в баке Nanomix осуществляется получение большего количества горячей воды за меньший промежуток времени
        • Благодаря сварке Micro Plazma Tig обеспечивается прочность накопительного бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Для защиты резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод
        • Встроенный термометр
        • Два датчика температуры NTC
        • Защита от перегрева
        • За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке и экономичное энергопотребление
        • Простота профилактики электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO R 150 V достигается благодаря автоклавному фланцу