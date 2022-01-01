Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
Арт. X393457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V оснащен баком на 150 литров, имеющим цилиндрическую форму. Для защиты накопительного резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. Система ABS увеличивает безопасность использования водонагревателя. Внутреннее покрытие бака Ag+ обеспечивает очищение воды.
Преимущества
- Безопасность эксплуатации. Водонагреватель оснащен системой безопасности ABS, которая включает в себя защитное устройство от утечек и удара током, термостат безопасности и защитный клапан от избыточного давления
- Очищение воды и защита от коррозии. Благодаря покрытию внутренней поверхности бака Ag+ обеспечивается защита бака от коррозии и очищение воды
- Надежность. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
- Водонагреватель оснащен баком цилиндрической формы
- За счет технологии распределения воды в баке Nanomix осуществляется получение большего количества горячей воды за меньший промежуток времени
- Благодаря сварке Micro Plazma Tig обеспечивается прочность накопительного бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм.
- Для защиты резервуара от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод
- Встроенный термометр
- Два датчика температуры NTC
- Защита от перегрева
- За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке и экономичное энергопотребление
- Простота профилактики электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS PRO R 150 V достигается благодаря автоклавному фланцу