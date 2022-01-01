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Водонагреватель газовый BOSCH GWH 10-2 COD
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый BOSCH GWH 10-2 COD
    Арт. X1695692
    Водонагреватель газовый BOSCH GWH 10-2 COD

      Водонагреватель газовый BOSCH GWH 10-2 COD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695692

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		10.5
      Габариты, мм
      		580x310x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Bosch (Бош) GWH 10-2 CO рассчитана на подачу воды в один источник потребления. Вы можете пользоваться водой, например, принимая душ, а современная система модуляции пламени позволит избежать температурного скачка при увеличении или уменьшении протока воды. Водонагреватель обрабатывает поток воды 10 литров в минуту, и скорее всего будет отличным вариантом в выборе, если у вас ограничено задуманное пространство под установку колонки, или же вы используете душ, подключенный к водонагревателю напрямую.

        Преимущества:

        • Предназначен для использования в квартирах и частных домах с естественной системой дымоудаления;
        • Обеспечивает комфорт горячего водоснабжения даже при изменении расхода горячей воды;
        • Имеет удобное механическое управление;
        • Компактные размеры, легкий вес.