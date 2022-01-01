Водонагреватель газовый BOSCH GWH 10-2 COD
Арт. X1695692
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|10.5
|
Габариты, мм
|580x310x220
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Bosch (Бош) GWH 10-2 CO рассчитана на подачу воды в один источник потребления. Вы можете пользоваться водой, например, принимая душ, а современная система модуляции пламени позволит избежать температурного скачка при увеличении или уменьшении протока воды. Водонагреватель обрабатывает поток воды 10 литров в минуту, и скорее всего будет отличным вариантом в выборе, если у вас ограничено задуманное пространство под установку колонки, или же вы используете душ, подключенный к водонагревателю напрямую.
Преимущества:
- Предназначен для использования в квартирах и частных домах с естественной системой дымоудаления;
- Обеспечивает комфорт горячего водоснабжения даже при изменении расхода горячей воды;
- Имеет удобное механическое управление;
- Компактные размеры, легкий вес.