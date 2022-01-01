Преимущества

Простота управления. На панели управления электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 50 SL расположен терморегулятор, с помощью которого можно изменять температуру нагрева воды

Водонагреватель оснащен двумя ТЭНами

Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка аппарата

Нагревательные элементы не имеют контакта с водой, за счет чего обеспечивается защита от образования солевых отложений

Диапазон регулировки температуры нагрева 30-70 градусов

Экономичный режим работы (нагрев воды до 55 градусов) сводит к минимуму образование накипи и обеспечивает экономичное потребление электроэнергии

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит к минимуму потери тепла

Защитная мелкодисперсная эмаль и увеличенный магниевый анод обеспечивают защиту бака от коррозии

Возможно использование частичной или полной мощности нагрева воды

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 SL оснащен двумя нагревательными элементами, за счет которых возможно использование частичной или максимальной мощности нагрева воды. При использовании максимальной мощности осуществляется ускоренный нагрев воды. При работе водонагревателя в экономичном режиме осуществляется нагрев воды до 55 градусов, что сводит к минимуму образование накипи и обеспечивает экономичность потребления электроэнергии. Возможна установка водонагревателя в вертикальном или горизонтальном положении.