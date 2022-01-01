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Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T
    Арт. X393543
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T

      Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X393543

      Характеристики

      Производитель
      		Elsotherm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T - выполнен из зеркальной нержавеющей стали. Модель с внутренним баком из нержавеющей стали объемом 80 литров. Водонагреватель в вертикальном исполнении. Медный нагревательный элемент (ТЭН) с высокой теплопроводностью. Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред. Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды.

        Преимущества

        • Стильный дизайн
        • Возможность регулировки мощности ТЭНов
        • Простое электронное управление
        • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
        • Функция защиты от замерзания
        • Класс защиты IP 24
        • Наличие штуцера для слива
        • Компактные размеры
        • Наличие дисплея
        • Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
        • Высокий уровень системы безопасности
        • Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
        • Высока устойчивость к коррозии
        • Экономное потребление электроэнергии
        • Оснащение магниевым анодом