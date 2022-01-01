Преимущества

Стильный дизайн

Возможность регулировки мощности ТЭНов

Простое электронное управление

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери

Функция защиты от замерзания

Класс защиты IP 24

Наличие штуцера для слива

Компактные размеры

Наличие дисплея

Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки

Высокий уровень системы безопасности

Функция автоматического отключение, при отсутствии воды

Высока устойчивость к коррозии

Экономное потребление электроэнергии

Оснащение магниевым анодом

Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV80T - выполнен из зеркальной нержавеющей стали. Модель с внутренним баком из нержавеющей стали объемом 80 литров. Водонагреватель в вертикальном исполнении. Медный нагревательный элемент (ТЭН) с высокой теплопроводностью. Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред. Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды.