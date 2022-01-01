Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW
Арт. X393400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель FAIS NTS FLAT 30 V PW с баком из нержавеющей стали. Бак имеет плоскую конструкцию, возможно установка в нишах и встроенных шкафах, оптимальны для применения в период летнего отключения горячей воды, а также идеальны для дачи.
Преимущества
- Терморегулятор
- Переключатель режимов мощности нагрева