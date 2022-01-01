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Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW
    Арт. X393400
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW

      Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393400

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель FAIS NTS FLAT 30 V PW с баком из нержавеющей стали. Бак имеет плоскую конструкцию, возможно установка в нишах и встроенных шкафах, оптимальны для применения в период летнего отключения горячей воды, а также идеальны для дачи.

        Преимущества

        • Терморегулятор
        • Переключатель режимов мощности нагрева