Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 30 V PW

Преимущества

Терморегулятор

Переключатель режимов мощности нагрева

Водонагреватель FAIS NTS FLAT 30 V PW с баком из нержавеющей стали. Бак имеет плоскую конструкцию, возможно установка в нишах и встроенных шкафах, оптимальны для применения в период летнего отключения горячей воды, а также идеальны для дачи.