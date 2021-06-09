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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
4.6
12
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Арт. X393528
    4.6
    12
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O

    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X393528
    4.6
    12

    Характеристики

    Производитель
    		Thermex
    Объем, л
    		15
    Мощность, кВт
    		2.5
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		65
    Габариты, мм
    		455x320x315
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 15 O широко распространен для домашнего использования. Имеет небольшие габариты и подходит для установки непосредственно над раковиной. Внутренний бак надежно защищен от появления коррозии за счет наличия магниевого анодного стержня.

      Преимущества

      • Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 15 O от коррозии
      • Компактные размеры позволяют монтировать устройство для эксплуатации над раковиной
      • Удобное управление при помощи кнопок и регулятора
      • Современный дизайн корпуса