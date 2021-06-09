Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O

Преимущества

Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 15 O от коррозии

Компактные размеры позволяют монтировать устройство для эксплуатации над раковиной

Удобное управление при помощи кнопок и регулятора

Современный дизайн корпуса

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 15 O широко распространен для домашнего использования. Имеет небольшие габариты и подходит для установки непосредственно над раковиной. Внутренний бак надежно защищен от появления коррозии за счет наличия магниевого анодного стержня.