Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 15 O
Арт. X393528
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|15
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Мощность, кВт
|2.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|65
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Габариты, мм
|455x320x315
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 15 O широко распространен для домашнего использования. Имеет небольшие габариты и подходит для установки непосредственно над раковиной. Внутренний бак надежно защищен от появления коррозии за счет наличия магниевого анодного стержня.
Преимущества
- Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 15 O от коррозии
- Компактные размеры позволяют монтировать устройство для эксплуатации над раковиной
- Удобное управление при помощи кнопок и регулятора
- Современный дизайн корпуса