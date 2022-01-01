Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V

Преимущества

Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 80 V облегчает его установку

Простое управление. Механическое изменение мощности нагрева воды позволит выбрать оптимальный режим работы аппарата

Контроль температуры. Контроль за изменением температуры осуществляется при помощи наружного термометра

Термостат - для защиты от перегрева

2 ТЭНа: 1.3 и 0.7 кВт

Магниевый анод внутри бака - для защиты от коррозии

Накопительный бак на 80 литров воды

Плотная теплоизоляция

Долгий срок службы

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 80 V разработан для использования в быту. Встроенный термостат обеспечивает защиту аппарата от перегрева. Водонагреватель оснащен магниевым анодом - для защиты от коррозии. На корпусе прибора расположен термометр, позволяющий контролировать температуру нагрева воды в баке.