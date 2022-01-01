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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V
    Арт. X393305
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393305

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 80 V разработан для использования в быту. Встроенный термостат обеспечивает защиту аппарата от перегрева. Водонагреватель оснащен магниевым анодом - для защиты от коррозии. На корпусе прибора расположен термометр, позволяющий контролировать температуру нагрева воды в баке.

        Преимущества

        • Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 80 V облегчает его установку
        • Простое управление. Механическое изменение мощности нагрева воды позволит выбрать оптимальный режим работы аппарата
        • Контроль температуры. Контроль за изменением температуры осуществляется при помощи наружного термометра
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • 2 ТЭНа: 1.3 и 0.7 кВт
        • Магниевый анод внутри бака - для защиты от коррозии
        • Накопительный бак на 80 литров воды
        • Плотная теплоизоляция
        • Долгий срок службы