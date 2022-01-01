Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 80V
Арт. X393305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 80 V разработан для использования в быту. Встроенный термостат обеспечивает защиту аппарата от перегрева. Водонагреватель оснащен магниевым анодом - для защиты от коррозии. На корпусе прибора расположен термометр, позволяющий контролировать температуру нагрева воды в баке.
Преимущества
- Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 80 V облегчает его установку
- Простое управление. Механическое изменение мощности нагрева воды позволит выбрать оптимальный режим работы аппарата
- Контроль температуры. Контроль за изменением температуры осуществляется при помощи наружного термометра
- Термостат - для защиты от перегрева
- 2 ТЭНа: 1.3 и 0.7 кВт
- Магниевый анод внутри бака - для защиты от коррозии
- Накопительный бак на 80 литров воды
- Плотная теплоизоляция
- Долгий срок службы