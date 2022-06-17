Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000
Арт. О00000012392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Грузоподъемность, кг
|500
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Высота подъема, м
|12
- Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000 Н=12/6м 004-5050 - это удобное грузоподъемное устройство, осуществляющее вертикальное перемещение различных стройматериалов, спецоборудования и других тяжеловесных грузов. Данный механизм оборудован мощным однофазным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Прочный крюк с карабином гарантирует надежный захват груза и исключает возможность его срыва
Преимущества
- Напряжение питания - 220 В
- Простота эксплуатации
- Высота подъема груза весом 500 кг - 12 метров
- Высота подъема груза весом 1000 кг - 6 метров
- Надежная конструкция.