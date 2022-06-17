Преимущества

Напряжение питания - 220 В

Простота эксплуатации

Высота подъема груза весом 500 кг - 12 метров

Высота подъема груза весом 1000 кг - 6 метров

Надежная конструкция.





Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000 Н=12/6м 004-5050 - это удобное грузоподъемное устройство, осуществляющее вертикальное перемещение различных стройматериалов, спецоборудования и других тяжеловесных грузов. Данный механизм оборудован мощным однофазным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Прочный крюк с карабином гарантирует надежный захват груза и исключает возможность его срыва