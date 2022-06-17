Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000
    Арт. О00000012392
    5.0
    2
    Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000

      Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012392
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Грузоподъемность, кг
      		500
      Высота подъема, м
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая стационарная таль Zitrek РА-1000 Н=12/6м 004-5050 - это удобное грузоподъемное устройство, осуществляющее вертикальное перемещение различных стройматериалов, спецоборудования и других тяжеловесных грузов. Данный механизм оборудован мощным однофазным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Прочный крюк с карабином гарантирует надежный захват груза и исключает возможность его срыва

        Преимущества

        • Напряжение питания - 220 В
        • Простота эксплуатации
        • Высота подъема груза весом 500 кг - 12 метров
        • Высота подъема груза весом 1000 кг - 6 метров
        • Надежная конструкция.