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Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
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Элементы питания
    Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
    Арт. X792234
    Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
    Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
      Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
      Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке

      Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X792234

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AAA
      Напряжение, В
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор ЗУБР DYNAMIC PRO применяется как источник питания для переносных электроприборов, в том числе для энергоемких высокотехнологичных приборов (например, цифровых камер, вспышек).

        Преимущества

        • Кол-во циклов заряда: до 500
        • ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C может работать как при низких, так и при высоких температурах
        • Не обязательно дожидаться полной разрядки, возможна подзарядка в любое удобное время без нанесения вреда аккумулятору
        • Срок службы в 2 раза дольше, по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами
        • Не содержат ртути и кадмия - безопасность и экологичность