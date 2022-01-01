Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке
Арт. X792234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AAA
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Напряжение, В
|1.2
- Аккумулятор ЗУБР DYNAMIC PRO применяется как источник питания для переносных электроприборов, в том числе для энергоемких высокотехнологичных приборов (например, цифровых камер, вспышек).
Преимущества
- Кол-во циклов заряда: до 500
- ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C может работать как при низких, так и при высоких температурах
- Не обязательно дожидаться полной разрядки, возможна подзарядка в любое удобное время без нанесения вреда аккумулятору
- Срок службы в 2 раза дольше, по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами
- Не содержат ртути и кадмия - безопасность и экологичность