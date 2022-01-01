Аккумулятор Зубр 59271-2C_z01 "Dynamic Pro" Ni-Mh, ААА, 2шт на карточке

Преимущества

Кол-во циклов заряда: до 500

ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C может работать как при низких, так и при высоких температурах

Не обязательно дожидаться полной разрядки, возможна подзарядка в любое удобное время без нанесения вреда аккумулятору

Срок службы в 2 раза дольше, по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами

Не содержат ртути и кадмия - безопасность и экологичность

Аккумулятор ЗУБР DYNAMIC PRO применяется как источник питания для переносных электроприборов, в том числе для энергоемких высокотехнологичных приборов (например, цифровых камер, вспышек).