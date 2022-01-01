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Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
Арт. О00000036309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|800х413х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Конвектор Ballu BEC/HMM-2000 оснащен широким основанием и плавным сужением в верхней части, что позволило усилить скорость конвекции и повысить эффективность обогрева помещения. Данная модель имеет монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force. Элементы для настенной и напольной установки входят в комплект поставки конвектора.
Преимущества
- Аэродинамический корпус
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Воздухозаборник увеличенной площади Intake
- Режим полной и половинной мощности
- Датчик защиты от перегрева
- Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
- Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
- Датчик защиты от опрокидывания
- Простота управления
- Брызгозащитное исполнение IP24