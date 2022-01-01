Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
5 765 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
Арт. О00000036309
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000

Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-2000

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 765 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000036309

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
800х413х111
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 765 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
5 390 ₽
5.0
Электрический конвектор Atlantic F19 Design 2000W
  • Персональная скидка
Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
741 ₽
1.0
Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
Нож для электрического рубанка Зубр ЗРЛ-110 (110 мм, 2 шт.)
1 170 ₽
5.0
Нож для электрического рубанка Зубр ЗРЛ-110 (110 мм, 2 шт.)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 3м 9631964
400 ₽
Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 3м 9631964
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1000
3 820 ₽
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
4 850 ₽
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
  • Персональная скидка
Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
530 ₽
Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
Удлинитель У10-554 ПВС 3x0,75 3гн. 3м UNIVersal 554-03
520 ₽
Удлинитель У10-554 ПВС 3x0,75 3гн. 3м UNIVersal 554-03
Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)
430 ₽
5.0
Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Нет в наличии
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Конвектор Ballu BEC/HMM-2000 оснащен широким основанием и плавным сужением в верхней части, что позволило усилить скорость конвекции и повысить эффективность обогрева помещения. Данная модель имеет монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force. Элементы для настенной и напольной установки входят в комплект поставки конвектора.

    Преимущества

    • Аэродинамический корпус
    • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
    • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
    • Воздухозаборник увеличенной площади Intake
    • Режим полной и половинной мощности
    • Датчик защиты от перегрева
    • Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
    • Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
    • Датчик защиты от опрокидывания
    • Простота управления
    • Брызгозащитное исполнение IP24