Бензопила BauMASTER GC-99376X
Арт. X188340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Да
- Бензопила BauMaster GC-99376X пригодится для работы в саду, для пиления бревен и заготовки дров. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с. За счет праймера облегчен пуск холодного двигателя. Современный дизайн корпуса со сбалансированным центром тяжести и удобная рукоять делают работу легкой и комфортной. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка
Преимущества
- Легкий старт
- Компактная и удобная конструкция
- Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива
- Простое техобслуживание
- Быстрый доступ к воздушному фильтру