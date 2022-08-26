Преимущества

Легкий старт

Компактная и удобная конструкция

Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива

Простое техобслуживание

Быстрый доступ к воздушному фильтру

Бензопила BauMaster GC-99376X пригодится для работы в саду, для пиления бревен и заготовки дров. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с. За счет праймера облегчен пуск холодного двигателя. Современный дизайн корпуса со сбалансированным центром тяжести и удобная рукоять делают работу легкой и комфортной. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка