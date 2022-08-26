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Бензопила BauMASTER GC-99376X
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила BauMASTER GC-99376X
    Арт. X188340
    5.0
    1
    Бензопила BauMASTER GC-99376X

      Бензопила BauMASTER GC-99376X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188340
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила BauMaster GC-99376X пригодится для работы в саду, для пиления бревен и заготовки дров. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с. За счет праймера облегчен пуск холодного двигателя. Современный дизайн корпуса со сбалансированным центром тяжести и удобная рукоять делают работу легкой и комфортной. Пила оснащается инерционным тормозом, который мгновенно останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка

        Преимущества

        • Легкий старт
        • Компактная и удобная конструкция
        • Для более простого запуска предусмотрен насос для подачи топлива
        • Простое техобслуживание
        • Быстрый доступ к воздушному фильтру