Бензопила champion 125t-10"
Арт. champion_35
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.2
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Праймер
|Да
- Бензопила Champion 125T-10" S2512 - легкий и компактный инструмент для распиливания древесины. Бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 0.95 л.с. запускается с ручного стартера. Система воздушного охлаждения продлевает срок службы бензопилы. Задняя рукоятка обеспечивает комфортный захват. Предусмотрен тормоз цепи для безопасности пользователя, а также уловитель цепи для предотвращения травм.
Преимущества
- Небольшой вес;
- Двигатель с воздушным охлаждением;
- Уловитель цепи делает работу более безопасной;
- Эргономичная рукоятка обеспечивает надежное удержание бензопилы Champion 125T-10" S2512;
- Тормоз цепи для мгновенной остановки в аварийных случаях;
- Блокировка курка газа - защита от произвольного включения;
- Кронштейн для крепления ремня;
- Диафрагменный карбюратор;
- Электронное зажигание CDI - для облегчения запуска;
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции 50:1;
- Масло для смазки цепи: адгезионное масло CHAMPION SAE 30.