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Бензопила champion 125t-10"
4.8
33
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила champion 125t-10"
    Арт. champion_35
    4.8
    33
    Бензопила champion 125t-10"
    Бензопила champion 125t-10"
      Бензопила champion 125t-10"
      Бензопила champion 125t-10"

      Бензопила champion 125t-10"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_35
      4.8
      33

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Champion 125T-10" S2512 - легкий и компактный инструмент для распиливания древесины. Бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 0.95 л.с. запускается с ручного стартера. Система воздушного охлаждения продлевает срок службы бензопилы. Задняя рукоятка обеспечивает комфортный захват. Предусмотрен тормоз цепи для безопасности пользователя, а также уловитель цепи для предотвращения травм.

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Двигатель с воздушным охлаждением;
        • Уловитель цепи делает работу более безопасной;
        • Эргономичная рукоятка обеспечивает надежное удержание бензопилы Champion 125T-10" S2512;
        • Тормоз цепи для мгновенной остановки в аварийных случаях;
        • Блокировка курка газа - защита от произвольного включения;
        • Кронштейн для крепления ремня;
        • Диафрагменный карбюратор;
        • Электронное зажигание CDI - для облегчения запуска;
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции 50:1;
        • Масло для смазки цепи: адгезионное масло CHAMPION SAE 30.