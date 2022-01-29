Преимущества

Бензопила Champion 125T-10" S2512 - легкий и компактный инструмент для распиливания древесины. Бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 0.95 л.с. запускается с ручного стартера. Система воздушного охлаждения продлевает срок службы бензопилы. Задняя рукоятка обеспечивает комфортный захват. Предусмотрен тормоз цепи для безопасности пользователя, а также уловитель цепи для предотвращения травм.