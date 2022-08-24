Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономности работы

Механический тормоз цепи - для повышения безопасности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-452ESX

Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов

Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания

Защита от произвольного включения - для предотвращения травм

Бензопила ECHO CS-452ESX оснащена системой легкого запуска, которая создает достаточную вращающую силу и практически полностью устраняет отдачу. Данная модель служит для пиления древесины. Комплектуется шиной и цепью 38 см, что позволяет работать с крупными заготовками. Для защиты от случайного запуска цепи и повышения безопасности работы предусмотрен блокиратор дроссельного регулятора