Бензопила Echo CS-452ESX
Арт. X18809277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила ECHO CS-452ESX оснащена системой легкого запуска, которая создает достаточную вращающую силу и практически полностью устраняет отдачу. Данная модель служит для пиления древесины. Комплектуется шиной и цепью 38 см, что позволяет работать с крупными заготовками. Для защиты от случайного запуска цепи и повышения безопасности работы предусмотрен блокиратор дроссельного регулятора
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономности работы
- Механический тормоз цепи - для повышения безопасности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-452ESX
- Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов
- Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
- Защита от произвольного включения - для предотвращения травм