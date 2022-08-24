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Бензопила Echo CS-452ESX
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-452ESX
    Арт. X18809277
    5.0
    1
    Бензопила Echo CS-452ESX

      Бензопила Echo CS-452ESX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила ECHO CS-452ESX оснащена системой легкого запуска, которая создает достаточную вращающую силу и практически полностью устраняет отдачу. Данная модель служит для пиления древесины. Комплектуется шиной и цепью 38 см, что позволяет работать с крупными заготовками. Для защиты от случайного запуска цепи и повышения безопасности работы предусмотрен блокиратор дроссельного регулятора

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель - для автономности работы
        • Механический тормоз цепи - для повышения безопасности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-452ESX
        • Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов
        • Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
        • Защита от произвольного включения - для предотвращения травм