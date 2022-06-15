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Бензопила Hitachi CS33EB
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Арт. О00000005966
    5.0
    2
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
    Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB
      Бензопила Hitachi CS33EB

      Бензопила Hitachi CS33EB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000005966
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Hitachi CS 33 EB - инструмент для распилки древесины, который подойдет как любителю, так и профессионалу. Оснащается двигателем мощностью 1.2 кВт с системой New Pure Fire, который отличается уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива. Сбалансированный центр тяжести, удобные рукоятки и небольшой вес делают работу с этой пилой удобной и малоутомительной.

        Преимущества 

        • Небольшие габариты и вес
        • Малый уровень шума и вибрации
        • Сбалансированный центр тяжести
        • Комплектуется чехлом для безопасной и удобной транспортировки инструмента
        • Двигатель с системойNew Pure Fire выделяется уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива
        • Автоматическая смазка пильной цепи
        • Удобная дополнительная рукоятка