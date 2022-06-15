Бензопила Hitachi CS33EB

Преимущества

Небольшие габариты и вес

Малый уровень шума и вибрации

Сбалансированный центр тяжести

Комплектуется чехлом для безопасной и удобной транспортировки инструмента

Двигатель с системойNew Pure Fire выделяется уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива

Автоматическая смазка пильной цепи

Удобная дополнительная рукоятка

Бензопила Hitachi CS 33 EB - инструмент для распилки древесины, который подойдет как любителю, так и профессионалу. Оснащается двигателем мощностью 1.2 кВт с системой New Pure Fire, который отличается уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива. Сбалансированный центр тяжести, удобные рукоятки и небольшой вес делают работу с этой пилой удобной и малоутомительной.