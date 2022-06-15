Бензопила Hitachi CS33EB
Арт. О00000005966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила Hitachi CS 33 EB - инструмент для распилки древесины, который подойдет как любителю, так и профессионалу. Оснащается двигателем мощностью 1.2 кВт с системой New Pure Fire, который отличается уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива. Сбалансированный центр тяжести, удобные рукоятки и небольшой вес делают работу с этой пилой удобной и малоутомительной.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Малый уровень шума и вибрации
- Сбалансированный центр тяжести
- Комплектуется чехлом для безопасной и удобной транспортировки инструмента
- Двигатель с системойNew Pure Fire выделяется уменьшенным на половину вредным выхлопом и экономичным потреблением топлива
- Автоматическая смазка пильной цепи
- Удобная дополнительная рукоятка