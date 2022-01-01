Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037

Преимущества

Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Система пуска реверсивная (тяговый трос)

Транзисторно-магнитное зажигание

Объём топливного бака - 3,6 литра

Система зажигания - бесконтактная проводниковая

высокая надёжность

Простота обслуживания

Двигатель Двигатель бензиновый BRAIT DM107P19 с выходным валом 19 мм. Мощности 7 л.с. хватает для разнообразных задач: земельные работы (на мотоблоке), утрамбовка (при установке на виброплиту), уборка снега, транспортировка и т.д. Небольшой расход топлива и бак объемом 3.5л обеспечивают длительную автономность. Облегченный стартер упрощает запуск двигателя. Недорогой вариант для замены старого двигателя на культиваторе, мотоблоке, снегоуборщике или виброплите. Изготавливаются по лицензии завода Lifan