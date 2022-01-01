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Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
8 100 ₽
Двигатели для мотоблоков
  • Персональная скидка
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Арт. О00000041901
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
  • Персональная скидка
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037

Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037

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8 100 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041901

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
330x370x390
Назначение
для культиваторов
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двигатель Двигатель бензиновый BRAIT DM107P19 с выходным валом 19 мм. Мощности 7 л.с. хватает для разнообразных задач: земельные работы (на мотоблоке), утрамбовка (при установке на виброплиту), уборка снега, транспортировка и т.д. Небольшой расход топлива и бак объемом 3.5л обеспечивают длительную автономность. Облегченный стартер упрощает запуск двигателя. Недорогой вариант для замены старого двигателя на культиваторе, мотоблоке, снегоуборщике или виброплите. Изготавливаются по лицензии завода Lifan

    Преимущества

    • Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
    • Система пуска реверсивная (тяговый трос)
    • Транзисторно-магнитное зажигание
    • Объём топливного бака - 3,6 литра
    • Система зажигания - бесконтактная проводниковая
    • высокая надёжность
    • Простота обслуживания