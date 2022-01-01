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Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
Арт. О00000041901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|330x370x390
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Назначение
|для культиваторов
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- Двигатель Двигатель бензиновый BRAIT DM107P19 с выходным валом 19 мм. Мощности 7 л.с. хватает для разнообразных задач: земельные работы (на мотоблоке), утрамбовка (при установке на виброплиту), уборка снега, транспортировка и т.д. Небольшой расход топлива и бак объемом 3.5л обеспечивают длительную автономность. Облегченный стартер упрощает запуск двигателя. Недорогой вариант для замены старого двигателя на культиваторе, мотоблоке, снегоуборщике или виброплите. Изготавливаются по лицензии завода Lifan
Преимущества
- Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
- Система пуска реверсивная (тяговый трос)
- Транзисторно-магнитное зажигание
- Объём топливного бака - 3,6 литра
- Система зажигания - бесконтактная проводниковая
- высокая надёжность
- Простота обслуживания