Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см

Преимущества

Электростартер - запуск двигателя поворотом ключа

Возможность опустошения травосборника во время движения

Механическая коробка передач 4 вперед / 1 назад

Центральная регулировка высоты среза, 4 позиции (30-90 мм)

Вместительный травосборник на 140 л

Коннектор для подключения воды для очистки деки

Бензиновый райдер Daewoo DWR 620 предназначен для ухода за небольшими и средними по площади территориями, бытового использования. Электрозапуск. Двигатель легко запускается с ключа. Удобство. Вместительный травосборник на 140 л опустошается с места водителя. Маневренность. Райдер может двигаться как вперед, так и назад, что обеспечивает повышенную маневренность.