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Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
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Райдеры
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Арт. О00000030824
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
    Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см

      Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030824

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Объем травосборника, л
      		140
      Количество режимов регулировки
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый райдер Daewoo DWR 620 предназначен для ухода за небольшими и средними по площади территориями, бытового использования. Электрозапуск. Двигатель легко запускается с ключа. Удобство. Вместительный травосборник на 140 л опустошается с места водителя. Маневренность. Райдер может двигаться как вперед, так и назад, что обеспечивает повышенную маневренность.

        Преимущества

        • Электростартер - запуск двигателя поворотом ключа
        • Возможность опустошения травосборника во время движения
        • Механическая коробка передач 4 вперед / 1 назад
        • Центральная регулировка высоты среза, 4 позиции (30-90 мм)
        • Вместительный травосборник на 140 л
        • Коннектор для подключения воды для очистки деки