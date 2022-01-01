Райдер Daewoo DWR 620, вес 126 кг, дека 62 см
Арт. О00000030824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Объем травосборника, л
|140
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Количество режимов регулировки
|4
- Бензиновый райдер Daewoo DWR 620 предназначен для ухода за небольшими и средними по площади территориями, бытового использования. Электрозапуск. Двигатель легко запускается с ключа. Удобство. Вместительный травосборник на 140 л опустошается с места водителя. Маневренность. Райдер может двигаться как вперед, так и назад, что обеспечивает повышенную маневренность.
Преимущества
- Электростартер - запуск двигателя поворотом ключа
- Возможность опустошения травосборника во время движения
- Механическая коробка передач 4 вперед / 1 назад
- Центральная регулировка высоты среза, 4 позиции (30-90 мм)
- Вместительный травосборник на 140 л
- Коннектор для подключения воды для очистки деки