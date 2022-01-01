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Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Арт. О00000034059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|400х400х550
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Длина, мм
|400
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- Данный гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н (горизонтальная компоновка с фланцем из нержавеющей стали) имеет объем 50 литров со специальной площадкой для крепления насоса и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с поверхностными насосами (имеет специальную площадку для крепления насоса) или погружными. В данном случае даже такой малый объем гидроаккумулятора предотвратит лишние включения насоса и сохранит ему срок службы.
Преимущества
- Корпус из высококачественной стали - 1 мм
- Фланец из нержавеющей стали (преимущества и недостатки фланцев - нержавейка)
- Сменный фланец с возможностью замены мембраны
- Сменная мембрана из эластичного материала
- Воздушный клапан для контроля давления
- Имеется специальная площадка для крепления насоса