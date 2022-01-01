Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052

Преимущества

Корпус из высококачественной стали - 1 мм

Фланец из нержавеющей стали (преимущества и недостатки фланцев - нержавейка)

Сменный фланец с возможностью замены мембраны

Сменная мембрана из эластичного материала

Воздушный клапан для контроля давления

Имеется специальная площадка для крепления насоса

Данный гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н (горизонтальная компоновка с фланцем из нержавеющей стали) имеет объем 50 литров со специальной площадкой для крепления насоса и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с поверхностными насосами (имеет специальную площадку для крепления насоса) или погружными. В данном случае даже такой малый объем гидроаккумулятора предотвратит лишние включения насоса и сохранит ему срок службы.