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Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
8 800 ₽
Гидроаккумуляторы
  • Персональная скидка
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Арт. О00000034059
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
  • Персональная скидка
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052
Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052

Гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н 7052

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8 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000034059

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
400х400х550
Длина, мм
400
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Данный гидроаккумулятор Джилекс ГН 50 Н (горизонтальная компоновка с фланцем из нержавеющей стали) имеет объем 50 литров со специальной площадкой для крепления насоса и рекомендуется для автоматизированных систем водоснабжения с поверхностными насосами (имеет специальную площадку для крепления насоса) или погружными. В данном случае даже такой малый объем гидроаккумулятора предотвратит лишние включения насоса и сохранит ему срок службы.

    Преимущества

    • Корпус из высококачественной стали - 1 мм
    • Фланец из нержавеющей стали (преимущества и недостатки фланцев - нержавейка)
    • Сменный фланец с возможностью замены мембраны
    • Сменная мембрана из эластичного материала
    • Воздушный клапан для контроля давления
    • Имеется специальная площадка для крепления насоса