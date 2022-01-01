Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
Арт. 1053002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт TAP, обладает мощностью 5 кВт и производительностью 3 л/мин. Данное устройство имеет пластиковый корпус и медный нагревательный элемент. В комплекте с водонагревателем поставляется кухонный кран. Прибор включается/выключается при открытии/закрытии крана.
Преимущества
- Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
- Мембранный выключатель, работающий от давления воды
- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
- Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)
- Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
- Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
- Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт
- В комплектацию входит кухонный кран
- Внешний пластиковый корпус
- ТЭН выполнен из меди