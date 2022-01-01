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Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
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Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
    Арт. 1053002
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP

      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053002

      Характеристики

      Производитель
      		Atmor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт TAP, обладает мощностью 5 кВт и производительностью 3 л/мин. Данное устройство имеет пластиковый корпус и медный нагревательный элемент. В комплекте с водонагревателем поставляется кухонный кран. Прибор включается/выключается при открытии/закрытии крана.

        Преимущества

        • Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
        • Мембранный выключатель, работающий от давления воды
        • Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
        • Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)
        • Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
        • Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
        • Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт
        • В комплектацию входит кухонный кран
        • Внешний пластиковый корпус
        • ТЭН выполнен из меди