Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт TAP

Преимущества

Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день

Мембранный выключатель, работающий от давления воды

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма

Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)

Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер

Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева

Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт

В комплектацию входит кухонный кран

Внешний пластиковый корпус

ТЭН выполнен из меди

Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт TAP, обладает мощностью 5 кВт и производительностью 3 л/мин. Данное устройство имеет пластиковый корпус и медный нагревательный элемент. В комплекте с водонагревателем поставляется кухонный кран. Прибор включается/выключается при открытии/закрытии крана.