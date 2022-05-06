Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг

Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.10%

Mn: 0.5-0.7%

Si: 0.1-0.2%

S: <0.03%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва



Нижнее: 160-180 А

Вертикальное: 120-150 А

Потолочное:120-150 А



Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от загрязнений металла, а также возможна сварка по окисленной и оцинкованной поверхности. Сварка возможна короткой и средней дугой. Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час.