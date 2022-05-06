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Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
4.5
2
688 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
    Арт. 72083
    4.5
    2
    Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
    Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
      Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
      Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм

      Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм

      688 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 72083
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      688 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от загрязнений металла, а также возможна сварка по окисленной и оцинкованной поверхности. Сварка возможна короткой и средней дугой. Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
        • Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.10%
        • Mn: 0.5-0.7%
        • Si: 0.1-0.2%
        • S: <0.03%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 160-180 А
        • Вертикальное: 120-150 А
        • Потолочное:120-150 А