Электроды СЗСМ ОЗС-12 4мм
Арт. 72083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50±5В. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от загрязнений металла, а также возможна сварка по окисленной и оцинкованной поверхности. Сварка возможна короткой и средней дугой. Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
- Коэффициент наплавки - 9.0 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.10%
- Mn: 0.5-0.7%
- Si: 0.1-0.2%
- S: <0.03%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 160-180 А
- Вертикальное: 120-150 А
- Потолочное:120-150 А