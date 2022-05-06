Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
Арт. 720376
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|Э-09Х1М
|
Марка электрода
|ТМЛ-1У
- Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У предназначены для сварки методом MMA паропроводов из сталей марок: 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, работающих при температурах до 540 °С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок: 12X1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
- Временное сопротивление разрыву - 470 Мпа
- Относительное удлинение - 18%
- Ударная вязкость - 90 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 9 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06-0.12%
- Mn: 0.5-0.9%
- Si: 0.15-0.4%
- Cr: 0.8-1.2%
- Mo: 0.4-0.7%
- S: <0.019%
- P: <0.022%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-115 А
- Вертикальное: 75-100 А
- Потолочное: 60-90 А