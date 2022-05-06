Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг

Временное сопротивление разрыву - 470 Мпа

Относительное удлинение - 18%

Ударная вязкость - 90 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: 0.06-0.12%

Mn: 0.5-0.9%

Si: 0.15-0.4%

Cr: 0.8-1.2%

Mo: 0.4-0.7%

S: <0.019%

P: <0.022%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 90-115 А

Вертикальное: 75-100 А

Потолочное: 60-90 А

Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У предназначены для сварки методом MMA паропроводов из сталей марок: 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, работающих при температурах до 540 °С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок: 12X1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.