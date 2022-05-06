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Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
4.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
    Арт. 720376
    4.0
    2
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг
      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг

      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 3мм, 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720376
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-09Х1М
      Марка электрода
      		ТМЛ-1У
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У предназначены для сварки методом MMA паропроводов из сталей марок: 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, работающих при температурах до 540 °С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок: 12X1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 470 Мпа
        • Относительное удлинение - 18%
        • Ударная вязкость - 90 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.06-0.12%
        • Mn: 0.5-0.9%
        • Si: 0.15-0.4%
        • Cr: 0.8-1.2%
        • Mo: 0.4-0.7%
        • S: <0.019%
        • P: <0.022%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 90-115 А
        • Вертикальное: 75-100 А
        • Потолочное: 60-90 А