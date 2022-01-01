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Фильтр Барьер Комфорт
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Фильтр-насадка на кран
    Фильтр Барьер Комфорт
    Арт. X16910801108
    Фильтр Барьер Комфорт
    Фильтр Барьер Комфорт
      Фильтр Барьер Комфорт
      Фильтр Барьер Комфорт

      Фильтр Барьер Комфорт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801108

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.375
      Габариты, мм
      		150x70x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комфорт фильтр для душа - Фильтр насадка «Комфорт» используется во время принятия душа для удаления содержащихся в воде вредных примесей. Фильтрующий элемент задерживает хлор, применяемый на промышленных фильтрующих станциях для антибактериальной обработки воды. Среди преимуществ фильтров насадок для душа «Комфорт» – компактные размеры, эргономичный дизайн и 100%-ная гарантия защиты от активного хлора, содержащегося в воде. Благодаря содержанию специального сорбента фильтр для душа «Комфорт» переводит хлор в неактивное состояние. Водоочиститель также устраняет неприятный запах воды. Фильтр-насадка для душа устанавливается между шлангом и смесителем. Не влияет на силу струи. Водоочиститель укомплектован металлическим угольником, при помощи которого устройство легко присоединяется к смесителю. Угольник и фильтр накручиваются на смеситель в месте крепления к нему душевого шланга. 