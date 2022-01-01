Фильтр Барьер Комфорт

Комфорт фильтр для душа - Фильтр насадка «Комфорт» используется во время принятия душа для удаления содержащихся в воде вредных примесей. Фильтрующий элемент задерживает хлор, применяемый на промышленных фильтрующих станциях для антибактериальной обработки воды. Среди преимуществ фильтров насадок для душа «Комфорт» – компактные размеры, эргономичный дизайн и 100%-ная гарантия защиты от активного хлора, содержащегося в воде. Благодаря содержанию специального сорбента фильтр для душа «Комфорт» переводит хлор в неактивное состояние. Водоочиститель также устраняет неприятный запах воды. Фильтр-насадка для душа устанавливается между шлангом и смесителем. Не влияет на силу струи. Водоочиститель укомплектован металлическим угольником, при помощи которого устройство легко присоединяется к смесителю. Угольник и фильтр накручиваются на смеситель в месте крепления к нему душевого шланга.