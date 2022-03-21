Фонарь аккумуляторный Эра FA37
Арт. X792112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.5
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Габариты, мм
|180x160x260
- Фонарь ЭРА FA37M C0028104 подходит для использования в дороге, на отдыхе, в домашних условиях и пр. Фонарь можно заряжать как от сети 220В, так и от гнезда прикуривателя в салоне автомобиля 12В. Прибор имеет портативную конструкцию, его можно носить с собой благодаря наличию рукоятки и плечевого ремня. Время непрерывной работы 4 часа. Эргономично оформленная рукоятка фонаря ЭРА FA37M C0028104 способствует удобному удержанию прибора.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 4.5 А*ч
- 36 белых светодиодов
- Мощное освещение
- Малое потребление энергии