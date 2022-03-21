Фонарь аккумуляторный Эра FA37

Преимущества

Надежность

Долговечность

Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 4.5 А*ч

36 белых светодиодов

Мощное освещение

Малое потребление энергии

Фонарь ЭРА FA37M C0028104 подходит для использования в дороге, на отдыхе, в домашних условиях и пр. Фонарь можно заряжать как от сети 220В, так и от гнезда прикуривателя в салоне автомобиля 12В. Прибор имеет портативную конструкцию, его можно носить с собой благодаря наличию рукоятки и плечевого ремня. Время непрерывной работы 4 часа. Эргономично оформленная рукоятка фонаря ЭРА FA37M C0028104 способствует удобному удержанию прибора.