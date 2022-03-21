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Фонарь аккумуляторный Эра FA37
4.5
2
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Фонари и фонарики
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
    Арт. X792112
    4.5
    2
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
    Фонарь аккумуляторный Эра FA37
      Фонарь аккумуляторный Эра FA37
      Фонарь аккумуляторный Эра FA37
      Фонарь аккумуляторный Эра FA37
      Фонарь аккумуляторный Эра FA37
      Фонарь аккумуляторный Эра FA37

      Фонарь аккумуляторный Эра FA37

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X792112
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Габариты, мм
      		180x160x260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фонарь ЭРА FA37M C0028104 подходит для использования в дороге, на отдыхе, в домашних условиях и пр. Фонарь можно заряжать как от сети 220В, так и от гнезда прикуривателя в салоне автомобиля 12В. Прибор имеет портативную конструкцию, его можно носить с собой благодаря наличию рукоятки и плечевого ремня. Время непрерывной работы 4 часа. Эргономично оформленная рукоятка фонаря ЭРА FA37M C0028104 способствует удобному удержанию прибора.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность
        • Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 4.5 А*ч
        • 36 белых светодиодов
        • Мощное освещение
        • Малое потребление энергии