Полка FRAP F1707-1

Преимущества

Устанавливается на стену при помощи двух держателей посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие держателей и бортиков позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 500 мм

Ширина - 140 мм

Полка стеклянная Frap F1707-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.