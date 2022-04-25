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Полка Frap F1607-2
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка Frap F1607-2
    Арт. X1691450278
    5.0
    2
    Полка Frap F1607-2

      Полка Frap F1607-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691450278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		полка стеклянная
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полка стеклянная 2-ярусная угловая Frap F1607-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену при помощи четырёх держателей посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие держателей и бортиков позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Размер аксессуара 250х250 мм