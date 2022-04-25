Полка Frap F1607-2
Арт. X1691450278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|полка стеклянная
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Цвет
|хром
- Полка стеклянная 2-ярусная угловая Frap F1607-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену при помощи четырёх держателей посредством шурупов или саморезов
- Хромированное покрытие держателей и бортиков позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Размер аксессуара 250х250 мм