Полотенцедержатель FRAP F1601, 60 см

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 600 мм

Полотенцедержатель Frap F1601 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.