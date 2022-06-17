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Полотенцедержатель FRAP F1601, 60 см
5.0
2
Найти аналог
Держатели полотенец
    Полотенцедержатель FRAP F1601, 60 см
    Арт. X1691450270
    5.0
    2
    Полотенцедержатель FRAP F1601, 60 см

      Полотенцедержатель FRAP F1601, 60 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450270
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		полотенцедержатель
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотенцедержатель Frap F1601 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Длина аксессуара 600 мм