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Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00
1 630 ₽
Наборы для поливочных шлангов
    Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00
    Арт. О00000028106
    Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00
    Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00
      Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00
      Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00

      Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00

      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028106

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Установка
      		на шланг/источник
      Все характеристики
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект Gardena: многофункциональный пистолет для полива Classic + стандартный коннектор 1/2" 18343-32.000.00 представляется собой универсальный распылитель с регулировкой потока воды: жесткая струя, мягкий душ, мелкодисперсное распыление, аэрированная струя. Инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет пистолет от повреждения при наступлении холодов и продлевает его срок службы. Для удобства при длительном поливе в конструкции пистолета предусмотрен фиксатор.