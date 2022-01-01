Дождеватель Gardena 1/2 18343-32.000.00

Комплект Gardena: многофункциональный пистолет для полива Classic + стандартный коннектор 1/2" 18343-32.000.00 представляется собой универсальный распылитель с регулировкой потока воды: жесткая струя, мягкий душ, мелкодисперсное распыление, аэрированная струя. Инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет пистолет от повреждения при наступлении холодов и продлевает его срок службы. Для удобства при длительном поливе в конструкции пистолета предусмотрен фиксатор.