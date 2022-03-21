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Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)
    Арт. X131105361
    5.0
    2
    Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)

      Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105361
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trafimet
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154, диаметром 16 мм устанавливается на сварочную горелку MIG и служит для равномерного распределения газового потока, а также, для защиты сварочного наконечника от механического воздействия или случайного соприкосновения со свариваемым изделием.

        Преимущества

        • Предназначено для формирования струи защитного газа
        • Надежность
        • Высокое качество
        • Диаметр сопла - 16 мм