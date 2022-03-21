Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)
Арт. X131105361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154, диаметром 16 мм устанавливается на сварочную горелку MIG и служит для равномерного распределения газового потока, а также, для защиты сварочного наконечника от механического воздействия или случайного соприкосновения со свариваемым изделием.
Преимущества
- Предназначено для формирования струи защитного газа
- Надежность
- Высокое качество
- Диаметр сопла - 16 мм