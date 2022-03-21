Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154 (16 мм)

Преимущества

Предназначено для формирования струи защитного газа

Надежность

Высокое качество

Диаметр сопла - 16 мм

Газовое сопло Mig ERGOPLUS 36 Trafimet 00000002154, диаметром 16 мм устанавливается на сварочную горелку MIG и служит для равномерного распределения газового потока, а также, для защиты сварочного наконечника от механического воздействия или случайного соприкосновения со свариваемым изделием.