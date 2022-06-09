Сварочная горелка Deka 15AK (3 м)
Арт. X131105419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Класс товара
|профессиональный
- Горелка сварочная MIG DEKA 15АК предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов (MIG/MAG) во всех пространственных положениях сварки.
Преимущества
- Подключается к аппарату соответствующего типа сварки MIG
- Охлаждение газом. Длина 3м
- Нагрузка: 180 А. CO2 / 150 A Газовые смеси M 21 согласно DIN EN 439