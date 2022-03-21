Преимущества

Надежная подвижная горелка TBI для полуавтоматической сварки управляется при помощи кнопки на рукоятке горелки

Подходит для сварки углекислым газом сплошной электродной проволокой в любых положениях

Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.