Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м
Арт. X4330112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Номинальный ток MIX, А
|250
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Номинальный ток CO2, А
|270
- Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.
Преимущества
- Надежная подвижная горелка TBI для полуавтоматической сварки управляется при помощи кнопки на рукоятке горелки
- Подходит для сварки углекислым газом сплошной электродной проволокой в любых положениях