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Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м
5.0
2
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м
    Арт. X4330112
    5.0
    2
    Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м

      Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X4330112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Номинальный ток MIX, А
      		250
      Номинальный ток CO2, А
      		270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная горелка TBi 360 ESG 114P882D30, 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.

        Преимущества

        • Надежная подвижная горелка TBI для полуавтоматической сварки управляется при помощи кнопки на рукоятке горелки
        • Подходит для сварки углекислым газом сплошной электродной проволокой в любых положениях