Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки

Преимущества

Биметаллическое полотно (Bi-Metall) размером 300х13 мм изготовлено из немецкой высококачественной инструментальной стали

Универсальный шаг зубьев (24 TPI) позволяет работать с изделиями как больших, так и малых размеров

Полотно для ножовки торговой марки GROSS предназначено для распиловки изделий из твердых материалов: стали, цветных металлов, пластмассы. Полотно предназначено для использования с ножовками торговой марки GROSS арт. 77600, 77602, 77604. Может использоваться с инструментом других производителей.