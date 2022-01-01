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Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
390 ₽
Полотна для ручных ножовок
    Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
    Арт. О00000028282
    Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
    Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
      Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
      Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки

      Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028282

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		металл
      Количество в наборе, шт
      		2
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для ножовки торговой марки GROSS предназначено для распиловки изделий из твердых материалов: стали, цветных металлов, пластмассы. Полотно предназначено для использования с ножовками торговой марки GROSS арт. 77600, 77602, 77604. Может использоваться с инструментом других производителей.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно (Bi-Metall) размером 300х13 мм изготовлено из немецкой высококачественной инструментальной стали
        • Универсальный шаг зубьев (24 TPI) позволяет работать с изделиями как больших, так и малых размеров