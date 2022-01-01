Полотно для ножовки по металлу 24 TPI BIM Gross 77729, 300 мм, 2 штуки
Арт. О00000028282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение по материалу
|металл
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Количество в наборе, шт
|2
- Полотно для ножовки торговой марки GROSS предназначено для распиловки изделий из твердых материалов: стали, цветных металлов, пластмассы. Полотно предназначено для использования с ножовками торговой марки GROSS арт. 77600, 77602, 77604. Может использоваться с инструментом других производителей.
Преимущества
- Биметаллическое полотно (Bi-Metall) размером 300х13 мм изготовлено из немецкой высококачественной инструментальной стали
- Универсальный шаг зубьев (24 TPI) позволяет работать с изделиями как больших, так и малых размеров