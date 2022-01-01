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Электрический конвектор Hintek XM-1000
2 590 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Арт. О00000035002
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000
Электрический конвектор Hintek XM-1000

Электрический конвектор Hintek XM-1000

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2 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035002

Характеристики

Производитель
Hintek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
428x80x440
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Hintek XM-1000 предназначен для нагрева и поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Сфера применения: квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, коммерческие и прочие помещения. Прочный стальной корпус обработан долговечным термостойким покрытием.

    Преимущества

    • Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
    • Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
    • Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора Hintek XM-1000, 1 кВт 04.05.01.214565
    • Ножки с колесиками в комплекте позволяют устанавливать прибор на пол и легко перемещать
    • Брызгозащищенное исполнение IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях
    • Длина провода с вилкой 130 сантиметров