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Электрический конвектор Hintek XM-1000
Арт. О00000035002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|428x80x440
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Hintek XM-1000 предназначен для нагрева и поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Сфера применения: квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, коммерческие и прочие помещения. Прочный стальной корпус обработан долговечным термостойким покрытием.
Преимущества
- Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
- Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
- Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора Hintek XM-1000, 1 кВт 04.05.01.214565
- Ножки с колесиками в комплекте позволяют устанавливать прибор на пол и легко перемещать
- Брызгозащищенное исполнение IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях
- Длина провода с вилкой 130 сантиметров