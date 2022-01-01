Преимущества

Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха

Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении

Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора Hintek XM-1000, 1 кВт 04.05.01.214565

Ножки с колесиками в комплекте позволяют устанавливать прибор на пол и легко перемещать

Брызгозащищенное исполнение IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях

Длина провода с вилкой 130 сантиметров

Электрический конвектор Hintek XM-1000 предназначен для нагрева и поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Сфера применения: квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, коммерческие и прочие помещения. Прочный стальной корпус обработан долговечным термостойким покрытием.